Юрий Белоус: "После пропажи Салы "Кардифф" решил обратиться к кандидатуре Дзюбы"

Известный футбольный руководитель рассказал "СЭ", что "Кардифф" рассматривал вариант с приглашением нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в зимнее трансферное окно.

– "Кардифф" хотел арендовать Дзюбу?

– Это был бы для них оптимальным, идеальным вариантом. До конца сезона. Но за три дня осуществить такой трансфер очень сложно. Много нюансов, неизвестных в этом уравнении. Агент вышел на меня после пропажи Салы… "Кардифф" решил обратиться к кандидатуре Дзюбы.

– Если бы речь шла о полноценном трансфере, какую сумму "Кардифф" готов был выложить за Дзюбу?

– Мы знаем, какие деньги фигурируют в АПЛ. От 15 до 20 миллионов. Но нужно еще и учитывать возраст Артема – ему 30 лет. На Западе на это обращают пристальное внимание, стараются купить футболиста в 25-27лет. Чтобы по окончании контракта постараться его продать.

– А с самим Дзюбой обсуждали возможный трансфер?

-Да. Мы разговаривали с ним на турнире в Катаре. Но это был общий разговор. Артем подтвердил, что не против попробовать свои силы в Англии. Но только если предложение устроит и его, и клуб. Пока история про "Кардифф" – просто разговор. Но то, что к Дзюбе есть интерес в АПЛ, говорит о том, что российские футболисты на виду на Туманном Альбионе. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Юрия Белоуса