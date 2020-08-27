Вслед за Месси «Барселону» хотел покинуть и Гризманн. Но Куман его переубедил

Эрик Олхатс, бывший агент нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, заявил, что форвард всерьез раздумывал об уходе этим летом, но новый главный тренер Роналд Куман переубедил его. Ранее намерение уйти из «Барсы» выразил капитан Лионель Месси, направивший руководству факс о желании разорвать контракт.

— Перед тем, как произошла катастрофа с «Баварией», Антуан хотел только одного: уйти, — цитирует GFFN Олхатса. — Он чувствовал, что больше не является частью команды. Он всерьез думал об уходе. Но затем произошло то, что произошло, после чего он поговорил с Куманом, который сказал, что Антуан — важный футболист для будущего команды.