Вратарь Васютин перейдет в "Зенит"

Вратарь Александр Васютин (24 года) перейдет из норвежского "Сарпсборга" в "Зенит".

Игрок дал согласие на переход, трансфер из норвежского клуба оценивается в сумму около 700-800 тысяч евро.

Васютин является воспитанником питерского клуба, в Европе также играл за финский "Лахти". В текущем чемпионате Норвегии провел 12 матчей, в прошлом розыгрыше Лиги Европы провел 11 матчей – 5 в квалификации, 6 в групповом турнире. (Сергей Егоров)​

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