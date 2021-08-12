Вратарь «Монако» Перейра продолжит карьеру в Бразилии

Голкипер Габриэл Роберту Перейра покинул «Монако». 19-летний бразилец вернулся на родину, где будет играть за «Атлетику Паранаэнсе».

Вратарь перешел в «Монако» из «Гремиу» в 2020 году, однако с тех пор не провел ни одной встречи за основной состав монегасков.

В прошлом сезоне Перейра на правах аренды выступал за «Лацио». В основном составе римского клуба он не провел ни одного матча. В 9 играх за молодежную команду пропустил 24 мяча.