Вратарь «Монако» перешел в «Эспаньол»

Вратарь «Монако» Бенжамен Леком перешел в «Эспаньол» на правах аренды, сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон 31-летний француз провел на правах аренды в «Атлетико». Однако на поле в футболке мадридской команды он так и не вышел ни разу, но получил желтую карточку в одной игре ла лиги, находяьс на скамейке запасных.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Год назад она была в два раза больше — 10 миллионов.