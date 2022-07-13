Зоммер ведет переговоры с «Ниццей»

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер может продолжить карьеру во Франции.

По информации L'Equipe, «Ницца» ведет переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по трансферу 33-летнего швейцарца. Сумма трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

Ранее этим летом «Ниццу» покинул основной вратарь Вальтер Бенитес. Аргентинец перебрался в ПСВ.

В прошлом сезоне Зоммер принял участие в 35 матчах во всех турнирах и пропустил 63 гола. Семь игр он отыграл без пропущенных мячей.