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Сегодня, 03:09

Зоммер ведет переговоры с «Ниццей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер может продолжить карьеру во Франции.

По информации L'Equipe, «Ницца» ведет переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по трансферу 33-летнего швейцарца. Сумма трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

Ранее этим летом «Ниццу» покинул основной вратарь Вальтер Бенитес. Аргентинец перебрался в ПСВ.

В прошлом сезоне Зоммер принял участие в 35 матчах во всех турнирах и пропустил 63 гола. Семь игр он отыграл без пропущенных мячей.

Янн Зоммер
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Ницца
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