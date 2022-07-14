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Сегодня, 03:12

«Галатасарай» отказался от подписания Джерома Боатенга

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» хочет расстаться с защитником Джеромом Боатенгом в это трансферное окно.

Как сообщает Bild, 33-летний немец был предложен «Галатасараю». Однако стамбульский клуб отказался от подписания игрока, так как тренер команды Окан Бурук считает Боатенга слишком медленным.

«Трабзонспор» включилися в борьбу за чемпиона мира 2014 года. Клуб хотел арендовать игрока с покрытием 50 процентов зарплаты. Однако сам бывший игрок сборной Германии отказался от этго варианта.

В прошедшем сезоне Боатенг сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Джером Боатенг
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Лион
ФК Трабзонспор
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