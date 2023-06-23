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Сегодня, 16:31

«Вольфсбург» подписал нападающего «Твенте» Черны

Мария Гусева
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«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Твенте» Вацлава Черны.

Соглашение 25-летнего форварда сборной Чехии рассчитано на четыре года. В новом клубе футболист будет выступать под номером 7.

«Я не могу дождаться, когда наконец-то сыграю. Бундеслига — одна из лучших лиг мира. Я всегда мечтал играть здесь, и я очень рад, что в следующем сезоне я буду защищать цвета «Вольфсбурга», — цитирует пресс-служба клуба Черны.

В сезоне-2022/23 Черны провел за «Твенте» 41 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Источник: https://www.vfl-wolfsburg.de/en/newsdetails/news-detail/detail/news/vfl-sign-cerny
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Твенте
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