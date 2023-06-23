«Борнмут» объявил о переходе Клюйверта из «Ромы»

«Борнмут» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом.

24-летний голландец подписал с английским клубом долгосрочное соглашение. Точный срок контракта и сумма трансфера не сообщается.

В сезоне-2022/23 Клюйверт был арендован «Валенсией». На его счету 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Борнмут» занял 15-е место в АПЛ, набрав 39 очков в 38 матчах.