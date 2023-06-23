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Сегодня, 22:16

«Борнмут» объявил о переходе Клюйверта из «Ромы»

Мария Гусева
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«Борнмут» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Ромы» Джастином Клюйвертом.

24-летний голландец подписал с английским клубом долгосрочное соглашение. Точный срок контракта и сумма трансфера не сообщается.

В сезоне-2022/23 Клюйверт был арендован «Валенсией». На его счету 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Борнмут» занял 15-е место в АПЛ, набрав 39 очков в 38 матчах.

Источник: https://www.afcb.co.uk/news/first-team/kluivert-becomes-first-summer-signing/
Джастин Клюйверт
Футбол
ФК Борнмут
ФК Рома
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