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«Манчестер Сити» хочет подписать Нкунку из «Лейпцига»

05:51

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Манчестер Сити». В очном матче Лиги чемпионов хавбек отметился хет-триком.

В текущем сезоне на счету Нкунку 8 матчей за «Лейпциг», в которых он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 43 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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