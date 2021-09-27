«Манчестер Сити» хочет подписать Нкунку из «Лейпцига»
05:51
Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Манчестер Сити». В очном матче Лиги чемпионов хавбек отметился хет-триком.
В текущем сезоне на счету Нкунку 8 матчей за «Лейпциг», в которых он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 43 млн евро.
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю