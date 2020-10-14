Новичок «Зенита» Вендел прибыл в Санкт-Петербург

В среду, 14 октября, в Санкт-Петербург прибыл новичок «Зенита» Вендел, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний бразилец уже сегодня должен провести первую тренировку с сине-бело-голубыми.

Как ранее сообщал «СЭ», основная причина столь позднего приезда — правила въезда в Россию: из-за пандемии коронавируса попасть в страну по туристической визе сейчас невозможно, поэтому сразу потребовалась деловая.

«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» еще 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.