Ван дер Варт советует де Лигту перейти в "Баварию"

Бывший полузащитник "Аякса" Рафаэл ван дер Варт посоветовал защитнику Маттейсу де Лигту перейти в "Баварию". По его мнению, 19-летний голландец впишется в игру мюнхенцев.

- Я бы посоветовал ему перейти в "Баварию", хотя я всегда говорил, что он подойдет "Ювентусу", - цитирует Bavarian Football Works ван дер Варта. - В "Баварии" играют Зуле, Хуммельс и Боатенг, но не ясно, останутся ли двое последних в команде, поэтому может освободиться место для де Лигта. У него большой талант и много сильных качеств.