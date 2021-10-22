«Лион» готов предложить «Зениту» 7-8 миллионов евро за Азмуна
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун является главной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно, утверждает Foot Mercato.
По информации источника, французский клуб готов предложить за форварда 7-8 миллионов евро.
Действующий контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a4057437504660431377-sardar-azmoun-priorite-du-mercato-hivernal-de-lol
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