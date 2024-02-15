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Сегодня, 09:00

В «УМС Алжир» сообщили, что в ближайшее время могут объявить о переходе полузащитника Айсауи в ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Технический директор «УМС Алжир» Тауфик Коричи ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе полузащитника Сидахмеда Айсауи в ЦСКА.

30 января агент футболиста сообщил «СЭ», что 19-летний алжирец продолжит карьеру в московском клубе.

«Переход Айсауи в ЦСКА? Все хорошо, все готово. Вероятно, скоро мы объявим о переходе игрока», — сказал Коричи «СЭ».

В нынешнем сезон Айсауи провел за резервную команду «УМС Алжир» 10 матчей, в которых забил 1 гол и отметился 5 голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: Экс-защитник ЦСКА Гогуа близок к переходу в «Шинник»
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