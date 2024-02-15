Вингер «Арсенала» Маркиньос будет арендован «Флуминенсе»

Игрок «Арсенала» Маркиньос Аленкар перейдет в «Флуминенсе» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Бразилии уже договорился с «канонирами», и в скором времени об аренде 20-летнего футболиста будет объявлено официально.

Бразилец перешел в «Арсенал» 1 июля 2022 года за 3,5 миллиона евро. За лондонскую команду футболист сыграл 6 матчей, в которых он оформил 1 гол и 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.