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Сегодня, 09:28

В «Удинезе» не хотят продавать Удогие в «Тоттенхэм»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино поделился мнением о возможном уходе нескольких игроков клуба.

«Сделка Пабло Мари с «Арсеналом» — это абсолютно непростые переговоры для нас. Науэль Молина и Жерар Деулофеу могут покинуть клуб, если мы получим хорошее предложение. Удогие и «Тоттенхэм»? Мы не привыкли продавать свои таланты после одного сезона», — приводит слова Марино журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает 15 млн евро за Деулофеу, «Ювентус» интересуется Молиной, а «Тоттенхэм» хочет приобрести Удогие.

Жерар Деулофеу
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Удинезе
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