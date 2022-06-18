В «Удинезе» не хотят продавать Удогие в «Тоттенхэм»

Генеральный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино поделился мнением о возможном уходе нескольких игроков клуба.

«Сделка Пабло Мари с «Арсеналом» — это абсолютно непростые переговоры для нас. Науэль Молина и Жерар Деулофеу могут покинуть клуб, если мы получим хорошее предложение. Удогие и «Тоттенхэм»? Мы не привыкли продавать свои таланты после одного сезона», — приводит слова Марино журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает 15 млн евро за Деулофеу, «Ювентус» интересуется Молиной, а «Тоттенхэм» хочет приобрести Удогие.