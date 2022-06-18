«Унион» арендовал вратаря «Байера»

Вратарь «Байера» Леннарт Грилль продолжит карьеру в «Унионе», сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

Арендное соглашение с 23-летним немцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Отметим, за «Байер» выступает российский голкипер Андрей Лунев.

В минувшем сезоне Грилль с августа по декабрь 2021 года выступал на правах аренды за «Бранн». На его счету 15 матчей за норвежский клуб, в которых он пропустил 24 мяча. Также Грилль провел один матч за «Байер», в котором пропустил два мяча.