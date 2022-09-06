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6 сентября, 11:14

В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

Владимир Пушкарев
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе мадридского «Реала» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов испанского клуба.

«Клуб обычно не разглашает такую информацию. Но нам ничего не известно об интересе «Реала» к Захаряну», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

5 сентября испанское издание AS сообщило, что «Реал» и «Барселона» следят за Захаряном. Однако пока никаких официальных предложений московский клуб от испанских грандов не получал.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

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