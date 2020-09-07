В «ПСЖ» подтвердили интерес к Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо признался, что парижский клуб хотел воспользоваться ситуацией нападающего Лионеля Месси. Аргентинец в этом месяце хотел покинуть «Барселону» на правах свободного агента, но в итоге решил доиграть до следующего лета, когда закончится нынешний контракт.

— Из-за финансового положения трудно об этом думать, — цитирует GFFN Леонардо. — Но когда вам говорят, что Месси уйдет, это соблазнительно. Вы говорите себе: «Черт побери, это будет возможно». Хотя в СМИ обычно речь идет об игроках совершенно вне области переговоров. В футболе все говорят обо всем.

В минувшем сезоне форвард провел 44 матча за сине-гранатовых, забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Transfermarkt.de оценивает Месси в 112 миллионов евро.