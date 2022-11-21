В «Коло-Коло» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к защитнику Суасо

Спортивный директор «Коло-Коло» Энрике Тронкосо прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику чилийского клуба Габриэлю Суасо.

«Мы несколько раз разговаривали с представителем Габриэля Суасо, но официального предложения еще не поступало. Ни «Спартак», ни какой-либо другой клуб, о котором нам сообщал его представитель, пока с нами не связывались», — приводит Sport24 слова Тронкосо.

Срок действия контракта 25-летнего чилийца с «Коло-Коло» истекает 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

«Коло-Коло» является 33-кратным чемпионом страны и единственной чилийской командой, которая выигрывала Кубок Либертадорес (1991).