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Сегодня, 21:42

Источник: «Спартак» интересовался чилийским защитником Габриэлем Суасо

Мария Гусева
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Представители «Спартака» общались с чилийским защитником Габриэлем Суасо на предмет возможного перехода, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, красно-белые находятся в поисках левого защитника. В «Спартаке» отказались комментировать возможный трансфер 25-летнего игрока сборной Чили.

Суасо выступает за «Коло Коло». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Габриэль Суасо
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ФК Спартак (Москва)
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