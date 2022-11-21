Источник: «Спартак» интересовался чилийским защитником Габриэлем Суасо

Представители «Спартака» общались с чилийским защитником Габриэлем Суасо на предмет возможного перехода, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, красно-белые находятся в поисках левого защитника. В «Спартаке» отказались комментировать возможный трансфер 25-летнего игрока сборной Чили.

Суасо выступает за «Коло Коло». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.