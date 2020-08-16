В ближайшие дни Чилвелл перейдет в «Челси»

Защитник «Лестера» Бен Чилвелл в скором времени может стать игроком «Челси», сообщает The Independent. По данны источника, клубы уже договорились о трансфере.

«Лисы» планируют выручить за 23-летнего англичанина 65 миллионов фунтов и еще в районе десяти миллионов в качестве бонусов за различные достижения Чилвелла в новом лондонском клубе.

В прошлом сезоне АПЛ Чилвелл провел 27 матчей за «Лестер», в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.