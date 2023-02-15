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«Бавария» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Рэшфордом

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«Бавария» рассматривает вариант подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает Sport Bild.

По данным источника, мюнхенцы следят за 25-летним англичанином после его выступления на чемпионате мира в Катаре, где он забил три гола в пяти матчах.

Действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до 2024 года. «Бавария» рассматривает вариант перехода нападающего в качестве свободного агента, в противном случае «Манчестер Юнайтед» может не отпустить игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел за «красных дьяволов» 34 матча, забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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