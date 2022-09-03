Тухель объяснил, чем Закария может помочь «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чем полузащитник Денис Закария может помочь клубу.

«Он дает нам много вариантов, потому что у него есть скорость, рост и физическая форма, которые он может использовать. Он может играть на обеих позициях в полузащите и, может быть, даже в защите, потому что он достаточно быстр и силен», — приводит пресс-служба клуба слова Тухеля.

«Челси» арендовал 25-летнего швейцарца из «Ювентуса» до следующего лета с возможностью выкупа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 27 миллионов евро.

В этом сезоне Закария уже сыграл в двух матчах чемпионата Италии, но не отметился результативными действиями.