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Сегодня, 12:04

Тухель объяснил, чем Закария может помочь «Челси»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чем полузащитник Денис Закария может помочь клубу.

«Он дает нам много вариантов, потому что у него есть скорость, рост и физическая форма, которые он может использовать. Он может играть на обеих позициях в полузащите и, может быть, даже в защите, потому что он достаточно быстр и силен», — приводит пресс-служба клуба слова Тухеля.

«Челси» арендовал 25-летнего швейцарца из «Ювентуса» до следующего лета с возможностью выкупа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 27 миллионов евро.

В этом сезоне Закария уже сыграл в двух матчах чемпионата Италии, но не отметился результативными действиями.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
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Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

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Денис Закария
ФК Челси
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