Руттен ответил отказом тен Хагу на приглашение в тренерский штаб «МЮ». Голландский тренер предпочел работу в «ПСВ»

Нидерландский тренер Фред Руттен рассказал о том, что отказал будущему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу после предложения присоединиться к тренерскому штабу манкунианцев.

«Эрик тен Хаг попросил меня стать его помощником в «Манчестер Юнайтед», но я отказался. Каждый делает свой выбор в жизни. У меня есть семья, у меня есть внуки, которых я хочу видеть. Я бы чувствовал себя некомфортно, работая в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб, как поезд, в которые вы садитесь и потом уже не можете сойти. Я хочу чувствовать себя комфортно там, где ты находишься. Именно так обстоит дело с «ПСВ». Хорошо, когда у тебя есть внуки, которых ты видишь время от времени и с которыми можно поиграть в мяч», — цитирует Руттена Sky Sports со ссылкой на нидерландский телеканал.

В конце марта стало известно, что Руттен станет помощником Рууда ван Нистелроя, который со следующего сезона возглавит «ПСВ».

Ранее 59-летний специалист работал главным тренером в «Твенте», «Шальке», «ПСВ» и других клубах.