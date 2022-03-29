ПСВ в ближайшее время объявит о назначении ван Нистелроя главным тренером

Рууд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ с начала следующего сезона.

Согласно информации нидерландского издания ED, официальное объявление о назначении специалиста будет сделано в ближайшее время. Фред Руттен будет помощником ван Нистелроя.

По данным источника, оба сотрудника согласились на предложенные им условиями, чтобы сменить текущего тренера ПСВ Роджера Шмидта, который покинет совй пост по окончанию сезона-2021/22.

Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 64 очка в 27 матчах.