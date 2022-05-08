Гладилин: «Федотов хороший вариант на пост главного тренера «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить красно-белых.

— Федотов — хороший вариант на пост главного тренера «Спартака», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт». - Чтобы Ваноли остался, ему нужно проявить себя в оставшихся матчах, а дальше пусть руководство решает. Федотов хорошо проявил себя в «Сочи», с этой командой он показывает результат. «Спартаку» вполне подходит.

— Выдержит ли Федотов давление со стороны болельщиков и руководства «Спартака»?

— Если даст результат, все будет нормально. «Спартаку» нужен результат и игра. Может ли это сделать Федотов? Надо еще посмотреть, что будет с командой — кто придет, кто уйдет. Федотов — относительно молодой тренер, и с ним должны все согласовать. Одного его желания будет мало, чтобы построить команду.

7 мая после матча Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) Федотов заявил, что у него нет предложений от «Спартака».

«Сочи» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Спартак» с 37 очками в 28 играх идет на девятой строчке.