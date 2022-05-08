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Гладилин: «Федотов хороший вариант на пост главного тренера «Спартака»

Экс-хавбек «Спартака» Гладилин считает, что Федотов подходит на должность главного тренера красно-белых
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить красно-белых.

— Федотов — хороший вариант на пост главного тренера «Спартака», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт». - Чтобы Ваноли остался, ему нужно проявить себя в оставшихся матчах, а дальше пусть руководство решает. Федотов хорошо проявил себя в «Сочи», с этой командой он показывает результат. «Спартаку» вполне подходит.

— Выдержит ли Федотов давление со стороны болельщиков и руководства «Спартака»?
— Если даст результат, все будет нормально. «Спартаку» нужен результат и игра. Может ли это сделать Федотов? Надо еще посмотреть, что будет с командой — кто придет, кто уйдет. Федотов — относительно молодой тренер, и с ним должны все согласовать. Одного его желания будет мало, чтобы построить команду.

7 мая после матча Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) Федотов заявил, что у него нет предложений от «Спартака».

«Сочи» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Спартак» с 37 очками в 28 играх идет на девятой строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-fedotov-horoshij-variant-na-post-glavnogo-trenera-spartaka/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

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24%

1.52

Обе забьют - да

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