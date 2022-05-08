Широков рассказал, какие клубы может усилить Агаларов

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал, какие клубы может усилить нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«По-моему, в «Зените», «Локомотиве» и «Динамо» все занято. Гарантированного места точно не будет. Чтобы сделать качественный шаг вперед, можно перейти, например, в «Краснодар». Хорошая команда, где нет сейчас одного ярко выраженного форварда. Молодая команда, что для него тоже будет неплохо. Будет в своей среде развиваться. И «Краснодар» — это команда, которая ближе к топам», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Агаларов провел 29 матчей за «Уфу» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.

Контракт 21-летнего российского футболиста с уфимцами действует до конца декабря 2022 года.

5 мая гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе к Агаларову со стороны европейских клубов.