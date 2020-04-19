«Тоттенхэм» включился в борьбу за вратаря «Аталанты» Голлини

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может перейти в «Тоттенхэм», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, лондонский клуб включился в борьбу за 25-летнего итальянца с «Астон Виллой» и «Миланом». «Тоттенхэм» ищет наследника Юго Ллориса, а главный тренер «шпор» Жозе Моуринью был впечатлен выступлениями Голлини в серии А и в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Голлини провел 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.