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«Тоттенхэм» включился в борьбу за вратаря «Аталанты» Голлини

15:59
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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может перейти в «Тоттенхэм», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, лондонский клуб включился в борьбу за 25-летнего итальянца с «Астон Виллой» и «Миланом». «Тоттенхэм» ищет наследника Юго Ллориса, а главный тренер «шпор» Жозе Моуринью был впечатлен выступлениями Голлини в серии А и в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Голлини провел 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

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