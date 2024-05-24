Africafoot: «Ростов» выкупит Сако у болгарской «Арды» за 350 тысяч евро

«Ростов» выкупит Сако у болгарской «Арды» за 350 тысяч евро

«Ростов» выкупит арендованного у болгарской «Арды» защитника Умара Сако, сообщает Africafoot.

По данным источника, российский клуб заплатит за 28-летнего ивуарийца 350 тысяч евро и подпишет с ним контракт на три года.

В сезоне-2023/24 Сако провел 13 матчей за «Ростов» и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.