"Тоттенхэм" сделал предложение "Реалу" по Бэйлу

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Тоттенхэм". Английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, сообщает Marca. Лондонцы готовы на оплату только половины зарплаты 29-летнего игрока, на 8,5 миллионов. Они ожидают, что другую половину на себя возьмут мадридцы.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр