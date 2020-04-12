«Тоттенхэм» готов продать Кейна в «МЮ» за 200 миллионов фунтов из-за долгов

«Тоттенхэм» согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед», если «МЮ» заплатит 200 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail. Это связано с финансовыми проблемами клуба.

Как и все остальные клубы, «шпоры» понесут финансовые потери из-за пандемии коронавируса. Кроме того, «Тоттенхэм» все еще выплачивает кредит за строительство нового клубного стадиона. По имеющейся информации, долг составляет 637 миллионов фунтов. Кроме того, клуб должен еще 83 миллиона за трансферы игроков.

В текущем сезоне 26-летний Харри Кейн провел 25 матчей за «Тоттенхэм» и забил 17 мячей при двух голевых передачах.