«Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Эвертон» интересуются Суттаром из «Стока»

Защитник «Стока» Гарри Суттар может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 23-летнего австралийца претендуют «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Эвертон».

В текущем сезоне Суттар провел 12 матчей в чемпионшипе. Также на его счету один гол в игре Кубка английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.