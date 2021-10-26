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«Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Эвертон» интересуются Суттаром из «Стока»

03:05
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Защитник «Стока» Гарри Суттар может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 23-летнего австралийца претендуют «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Эвертон».

В текущем сезоне Суттар провел 12 матчей в чемпионшипе. Также на его счету один гол в игре Кубка английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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