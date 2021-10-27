«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят получить Серджи Роберто бесплатно
14:18
В приглашении защитника «Барселоны» Серджи Роберто заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити». Контракт с каталонским клубом истекает в июне 2022 года.
По информации TalkSPORT, клубы хотят получить игрока бесплатно. Стоимость Роберто, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с 29-летним испанским футболистом о продлении контракта были приостановлены.
Защитник на протяжении всей своей карьеры играет за «Барселону». С командой он по 6 раз выиграл чемпионат Испании и Кубок страны.
В нынешнем сезоне «Ла Лиги» сыграл 8 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
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