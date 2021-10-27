«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят получить Серджи Роберто бесплатно

В приглашении защитника «Барселоны» Серджи Роберто заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити». Контракт с каталонским клубом истекает в июне 2022 года.

По информации TalkSPORT, клубы хотят получить игрока бесплатно. Стоимость Роберто, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с 29-летним испанским футболистом о продлении контракта были приостановлены.

Защитник на протяжении всей своей карьеры играет за «Барселону». С командой он по 6 раз выиграл чемпионат Испании и Кубок страны.

В нынешнем сезоне «Ла Лиги» сыграл 8 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.