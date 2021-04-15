Торрейра в ближайшее время хочет перейти в «Боку Хуниорс»

Полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра, арендованный у «Арсенала», намерен перейти в «Бока Хуниорс».

«Я хочу перейти в «Боку Хуниорс» сейчас. Мне 25 лет, и я хочу порадовать фанатов. Я знаю, что это будет непросто. «Боке» и «Арсеналу» придется договариваться об аренде», — приводит слова Торрейры PerfilBulos.

При этом журналист Николо Скира сообщил, что лондонцы будут более открыты к переговорам, если аргентинский клуб будет выплачивать всю зарплату 25-летнему уругвайцу в размере 3 миллионов евро.

Ранее стало известно, что у игрока из-за коронавируса умерла мать.

Торрейра был арендован «Атлетико» в октябре 2020 года. За мадридский клуб хавбек провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.