«Милан» предложил Томори пятилетний контракт
06:47
Защитник «Милана» Фикайо Томори, арендованный у «Челси», может подписать полноценный контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, миланцы предложили 23-летнему англичанину контракт на пять лет. Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера — «Милан» хочет заплатить за игрока не более 28,5 млн евро.
Томори перешел в «Милан» на правах аренды в январе 2021 года. Игрок провел 14 матчей за «россонери» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Томори в 20 миллионов евро.
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