Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В «Аяксе» отреагировали на новость о переговорах с агентом Кварацхелии

19:06
Хвича Кварацхелия. Фото Мария Успенская Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Мария Успенская
Теги:

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о переговорах с агентом полузащитника «Рубина» Хвичей Кварацхелией Мамукой Джугели.

«Никаких переговоров нет, это всё слухи. С Мамукой Джугели я не знаком», — сказал Овермарс «СЭ».

По информации «СЭ», агент полузащитника «Рубина» Мамука Джугели в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором амстердамского клуба.

В текущем сезоне 20-летний Кварацхелия провел 21 матч за казанцев, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

(Константин Колмаков)

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд