В «Аяксе» отреагировали на новость о переговорах с агентом Кварацхелии

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о переговорах с агентом полузащитника «Рубина» Хвичей Кварацхелией Мамукой Джугели.

«Никаких переговоров нет, это всё слухи. С Мамукой Джугели я не знаком», — сказал Овермарс «СЭ».

По информации «СЭ», агент полузащитника «Рубина» Мамука Джугели в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором амстердамского клуба.

В текущем сезоне 20-летний Кварацхелия провел 21 матч за казанцев, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

(Константин Колмаков)