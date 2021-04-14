В «Аяксе» отреагировали на новость о переговорах с агентом Кварацхелии
19:06
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о переговорах с агентом полузащитника «Рубина» Хвичей Кварацхелией Мамукой Джугели.
«Никаких переговоров нет, это всё слухи. С Мамукой Джугели я не знаком», — сказал Овермарс «СЭ».
По информации «СЭ», агент полузащитника «Рубина» Мамука Джугели в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором амстердамского клуба.
В текущем сезоне 20-летний Кварацхелия провел 21 матч за казанцев, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
(Константин Колмаков)
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