Лукас Торрейра: «Больше не хочу играть в Европе, хочу выступать за «Боку Хуниорс»

Полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра заявил о желании выступать за «Боку Хуниорс». 30 марта стало известно, что у него от коронавируса умерла мать.

«Я пытаюсь понять ситуацию, — сказал Торрейра в интервью ESPN. — C этим трудно смириться, но со временем мы сможем жить с этой болью. Моей матери было 53 года, и она умерла от коронавируса. В Фрай-Бентосе (родном городе Торрейры — Прим. «СЭ») была вспышка коронавируса, и она провела 11 дней в борьбе, но в понедельник утром я получил самые худшие новости.

Я попросил у «Атлетико» дать мне некоторое количество выходных. Чоло (Диего Симеоне — Прим. «СЭ») все понял и дал мне неделю, но я попросил немного больше. В воскресенье я, возможно, вернусь. У меня есть мои обязательства, и жизнь должна продолжаться. Для меня важно, что «Атлетико» был добр со мной.

Я всегда говорил, что хочу играть за «Боку Хуниорс». Это не безумное решение из-за моей мамы. Умираю от желания играть за «Боку». Всегда буду говорить это. В ту ночь, когда умела моя мать, мой агент одним из первых узнал об этом. Я не хочу больше играть в Европе. Хочу играть за «Боку». Хочу быть ближе к дому, к семье. У меня контракт с «Арсеналом», я в аренде в «Атлетико», но я хочу отправиться в «Боку». Надеюсь, клубы смогут договориться

Полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра заявил о желании выступать за «Боку Хуниорс». 30 марта стало известно, что у него от коронавируса умерла мать.

«Я пытаюсь понять ситуацию, — сказал Торрейра в интервью ESPN. — C этим трудно смириться, но со временем мы сможем жить с этой болью. Моей матери было 53 года, и она умерла от коронавируса. В Фрай-Бентосе (родном городе Торрейры — Прим. «СЭ») была вспышка коронавируса, и она провела 11 дней в борьбе, но в понедельник утром я получил самые худшие новости.

Я попросил у «Атлетико» дать мне некоторое количество выходных. Чоло (Диего Симеоне — Прим. «СЭ») все понял и дал мне неделю, но я попросил немного больше. В воскресенье я, возможно, вернусь. У меня есть мои обязательства, и жизнь должна продолжаться. Для меня важно, что «Атлетико» был добр со мной.

Я всегда говорил, что хочу играть за «Боку Хуниорс». Это не безумное решение из-за моей мамы. Умираю от желания играть за «Боку». Всегда буду говорить это. В ту ночь, когда умела моя мать, мой агент одним из первых узнал об этом. Я не хочу больше играть в Европе. Хочу играть за «Боку». Хочу быть ближе к дому, к семье. У меня контракт с «Арсеналом», я в аренде в «Атлетико», но я хочу отправиться в «Боку». Надеюсь, клубы смогут договориться".

25-летний уругваец в текущем сезоне провел 22 матча за «Атлетико» и забил один мяч при одной голевой передаче. Его контракт с «Арсеналом» истекает в 2023 году.