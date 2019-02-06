16:52 | Футбол — Трансферы

"Тамбов" арендовал Владимира Обухова у "Мордовии"

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Форвард "Мордовии" Владимир Обухов перешел в "Тамбов" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезон  с возможной опцией выкупа по его окончании. К новой команде футболист присоединится на Кипре.

26-летний Владимир Обухов в текущем сезоне провел 22 матча в Олимп-ФНЛ и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

Олимп-ФНЛ: все о турнире – здесь

Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/3381-Vladimir-Obuhov-v-Tambove.html

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