"Тамбов" арендовал Владимира Обухова у "Мордовии"

Форвард "Мордовии" Владимир Обухов перешел в "Тамбов" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезон с возможной опцией выкупа по его окончании. К новой команде футболист присоединится на Кипре.

26-летний Владимир Обухов в текущем сезоне провел 22 матча в Олимп-ФНЛ и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

Олимп-ФНЛ: все о турнире – здесь