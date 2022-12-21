Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 22:53

Суарес в ближайшее время может перейти в «Гремио»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Уругвайский нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в бразильском «Гремио».

«Мы собираемся поговорить с представителем Луиса Суареса. Хотя несколько раз было опубликовано в СМИ, что мы уже встречались, наш окончательный разговор ещё не состоялся. То, что произошло, было некоторыми признаками. На этой неделе состоится наша последняя встреча», — приводит слова представителя «Гремио» Пауло Калефи Sport.es.

35-летний нападающий выступает за «Насьональ» с июля 2022 года. Всего за уругвайский клуб он провел 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Луис Суарес
Футбол
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романо заявил, что Роналду пока не согласился на контракт «Аль-Насра» и ждет предложений из Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости