Романо заявил, что Роналду пока не согласился на контракт «Аль-Насра» и ждет предложений из Европы

Португальский нападающий Криштиану Роналду все еще не определился со своим будущем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, у Роналду есть предложение от «Аль-Насра», и руководство арабского клуба не настаивают на принятии окончательного решения от футболиста в ближайшее время. Речь идет о контракте до 2025 года, согласно которому Криштиану может получать до 200 миллионов евро за сезон. Однако Роналду ждет предложения от европейских клубов.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.