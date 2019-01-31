Суарес будет выступать под 22-м номером в "Арсенале"

Полузащитник Денис Суарес, который сегодня перешел на правах аренды из "Барселоны" в "Арсенал", будет выступать под 22-м номером в лондонской команде, сообщает Твиттер "канониров".
Ранее под этим номером играли нападающий Яя Саного, а также защитники Олег Лужный и Гаэль Клиши.
D E N I S S U A R E Z– Arsenal FC (@Arsenal) 31 января 2019 г.
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2️⃣2️⃣ @DenisSuarez6#HolaDenis
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