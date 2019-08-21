Бывший форвард «Челси» и «Ливерпуля» Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.

29-летний Старридж остался без клуба летом 2019 года, когда «Ливерпуль» не стал продлевать контракт с игроком. За английский клуб Дэниел сыграл 160 матчей и забил 67 голов, став в 2019 году победителем Лиги чемпионов.

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