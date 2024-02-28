Стало известно, что Макрон сказал Мбаппе во время ужина в Елисейском дворце

Стали известны детали разговора нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и президента Франции Эммануэля Макрона во время официального ужина в Елисейском дворце, организованного по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Как сообщает RMC Sport, на вопрос о своем будущем Мбаппе ответил, что договоренности с «Реалом» еще нет. Эмир Катара пожелал форварду удачи.

В ходе дружеской беседы Макрон обратился к Мбаппе: «Снова втягиваешь нас в неприятности».

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

Летом 2022-го президент Франции лично звонил Мбаппе и советовал ему остаться в «ПСЖ». Позже нападающий признался, что этот разговор оказал на него сильное влияние.

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.