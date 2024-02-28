«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника «Спортинга» Юльманна

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Спортинга» Мортеном Юльманном, сообщает Scout in Attendance.

По информации источника, руководство английского клуба множество раз отправляло своих скаутов на матчи лиссабонцев для отслеживания прогресса датского игрока. «Красные дьяволы» могут сделать предложение по покупке футболиста в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 24-летний Юльманн провел 34 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 26 миллионов евро. Контракт полузащитника со «Спортингом» рассчитан до конца июня 2028 года.