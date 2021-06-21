Стали известны детали предложения «Манчестер Сити» по Кейну

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» о покупке нападающего Гарри Кейна, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Горожане» предложили за 27-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов. Клуб также готов рассмотреть вариант, при котором в качестве компенсации может отдать кого-то из своих игроков. Фигурируют фамилии защитника Эмерика Ляпорта, а также нападающих Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

Однако «Тоттенхэм» не хочет продавать своего лидера и намерен ответить отказом на это предложение.

В любом случае, все переговоры отложены до завершения выступления сборной Англии на чемпионате Европы.

В сезоне-2020/21 англичанин провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кейна в 120 миллионов евро.