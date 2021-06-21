Стали известны детали предложения «Манчестер Сити» по Кейну
«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» о покупке нападающего Гарри Кейна, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
«Горожане» предложили за 27-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов. Клуб также готов рассмотреть вариант, при котором в качестве компенсации может отдать кого-то из своих игроков. Фигурируют фамилии защитника Эмерика Ляпорта, а также нападающих Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.
Однако «Тоттенхэм» не хочет продавать своего лидера и намерен ответить отказом на это предложение.
В любом случае, все переговоры отложены до завершения выступления сборной Англии на чемпионате Европы.
В сезоне-2020/21 англичанин провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кейна в 120 миллионов евро.
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