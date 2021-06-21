Полузащитник Владлен Бабаев стал игроком «Чайки»

Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с атакующим полузащитником Владленом Бабаевым, сообщает сайт клуба.

?Владлен Бабаев — игрок «Чайки»?



Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с атакующим полузащитником Владленом Бабаевым. pic.twitter.com/P58kE2fPHg — ФК «Чайка» (@chaykafc) June 21, 2021

Проведя два года в Астрахани, прошлым летом Бабаев перешел в липецкий «Металлург», с которым выиграл Группу 3 ПФЛ, показав впечатляющую статистику: 12 голов и 5 результативных передач.

Он является выпускником академии «Спартака».