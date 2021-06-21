Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Полузащитник Владлен Бабаев стал игроком «Чайки»

16:35
Теги:

Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с атакующим полузащитником Владленом Бабаевым, сообщает сайт клуба.

Проведя два года в Астрахани, прошлым летом Бабаев перешел в липецкий «Металлург», с которым выиграл Группу 3 ПФЛ, показав впечатляющую статистику: 12 голов и 5 результативных передач.

Он является выпускником академии «Спартака».

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Vladlen-Babaev-%E2%80%93-igrok-Chajki-3925

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Россия — Дания: поцелуй для Аршавина, начало датской сказки и скандал из-за вратаря сборной
«Почему не рискует Головин? Надеюсь, сегодня он проснется». Корнеев — о составе на матч с Данией
Украина — Австрия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд