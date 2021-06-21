Полузащитник Владлен Бабаев стал игроком «Чайки»
16:35
Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с атакующим полузащитником Владленом Бабаевым, сообщает сайт клуба.
Проведя два года в Астрахани, прошлым летом Бабаев перешел в липецкий «Металлург», с которым выиграл Группу 3 ПФЛ, показав впечатляющую статистику: 12 голов и 5 результативных передач.
Он является выпускником академии «Спартака».
Дополнительная информация:
https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Vladlen-Babaev-%E2%80%93-igrok-Chajki-3925
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