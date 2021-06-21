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Нападающий «Актобе» попал в сферу интересов польских и чешских клубов

16:52
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Узбекский нападающий «Актобе» Игорь Сергеев попал в сферу интересов польских и чешских клубов, информирует Meta-ratings.kz.

По неподтвержденной информации, несколько чешских и польских клубов рассматривают варианты подписания контракта с Сергеевым. Причем один из клубов готов выкупить футболиста у «Актобе» за 75 тысяч евро, в случае если красно-белые откажутся отпускать своего лидера бесплатно.

Если учитывать, что вокруг самого футбольного клуба «Актобе» есть небеспочвенные разговоры о проблемах с бюджетом, то руководство клуба вполне может продать 28-летнего форварда.

При этом далеко не факт, что в новом европейском клубе Сергеев получит такие финансовые условия, что и в Казахстане. Согласно неофициальным данным, зарплата узбекского легионера в «Актобе» составляет 19 тысяч долларов в месяц.

В 15-ти сыгранных играх КПЛ Игорь Сергеев забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/blog/19-000-dollarov-forvard-aktobe-stolko-poluchaet-v-kpl-no-khochet-v-evropu/

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