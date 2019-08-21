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Спортивный директор «Ювентуса» провел два дня в Барселоне. Велись переговоры об обмене Ракитича на Джана

16:42

«Ювентус» может приобрести у «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает Daily Mirror. В каталонский клуб туринцы готовы обменять Эмре Джана.

Кроме того, чемпионы Италии рассматривают защитника «Барсы» Хуана Миранду.

Спортивный директор «Юве» Фабио Паратици провел два дня в Барселоне, где вел переговоры о возможных трансферах.

Помимо «Ювентуса», интерес к Ракитичу проявляет «Интер».

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