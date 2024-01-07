Спортивный директор «Оренбурга»: «По Томпсону есть все договоренности, но пока не подписали контракт»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о процессе подписания полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находился под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

«По Томпсону есть все договоренности, но пока не подписали контракт. Сейчас он занимается заменой паспорта. Надеемся, все сложится. Хотелось бы, чтобы он приехал уже к началу сборов, но срок замены паспорта не от нас зависит. Будет так, как будет», — сказал Андреев «СЭ».

Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.